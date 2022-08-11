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    Исмаил Юкшек - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Исмаил
    Фамилия Юкшек
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Родной город Бурса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 1999 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 4,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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