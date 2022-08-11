Исмаил Юкшек - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Исмаил
|Фамилия
|Юкшек
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1999 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 4,80
млн
|Имя
|Исмаил
|Фамилия
|Юкшек
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|06.10.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|25.08.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|12'
|18.08.2022
|1' -79'
|Аустрия (Вена)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|73'
|11.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)