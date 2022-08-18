Лука Юричич - статистика
#2 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Юричич
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Юричич
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)