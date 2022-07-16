Егор Апушников - статистика
#86 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Апушников
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Чита
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Апушников
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Чита
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|31.07.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|15'
|16.07.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)