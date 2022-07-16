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    Егор Апушников - статистика

    #86 | Нападающий
    Имя Егор
    Фамилия Апушников
    Команда Енисей
    Состав Молодежный
    Родной город Чита
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 46' Енисей 2:1 Волгарь Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -46' Енисей (Красноярск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    31.07.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Енисей (Красноярск)
    15'
    16.07.2022 Был в запасе Волга (Ульяновск) 1:1 Енисей (Красноярск)
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