Роберт Гьелай - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Гьелай
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Гьелай
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Дечич (Тузи)
|1:2
|Динамо (Минск)