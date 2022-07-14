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    Роберт Гьелай - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Роберт
    Фамилия Гьелай
    Команда Дечич
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дечич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Дечич (Тузи) 1:2 Динамо (Минск)
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