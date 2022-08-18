Марко Миличкович - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Миличкович
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 марта 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Миличкович
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 марта 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жальгирис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -109'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)