Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йован Николич - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Йован
    Фамилия Николич
    Команда Дечич
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июля 1991 (31 год)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дечич 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Дечич (Тузи) 1:2 Динамо (Минск)
    45'
    07.07.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:1 Дечич (Тузи)
    • Читайте нас: 
    11