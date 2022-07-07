Юрий Вакулко - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Вакулко
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Вакулко
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рига
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|89'
|03.08.2022
|1' -90'
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)
|45'
|28.07.2022
|1' -90'
|Рига (Рига)
|2:1
|Ружомберок (Ружомберок)
|21.07.2022
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:3
|Рига (Рига)
|14.07.2022
|1' -90'
|Рига (Рига)
|2:0
|Дерри Сити (Дерри)
|07.07.2022
|1' -90'
|Дерри Сити (Дерри)
|0:2
|Рига (Рига)
|79'