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    Юрий Вакулко - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Вакулко
    Команда Рига
    Состав Основной
    Родной город Одесса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рига 6 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Жил Висенте (Барселуш) 4:0 Рига (Рига)
    89'
    03.08.2022 1' -90' Рига (Рига) 1:1 Жил Висенте (Барселуш)
    45'
    28.07.2022 1' -90' Рига (Рига) 2:1 Ружомберок (Ружомберок)
    21.07.2022 1' -90' Ружомберок (Ружомберок) 0:3 Рига (Рига)
    14.07.2022 1' -90' Рига (Рига) 2:0 Дерри Сити (Дерри)
    07.07.2022 1' -90' Дерри Сити (Дерри) 0:2 Рига (Рига)
    79'
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