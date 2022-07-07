Доминик Веселовски - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Веселовски
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пльзень
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Веселовски
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пльзень
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДАК 1904
|5
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|03.08.2022
|1' -86'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|28.07.2022
|1' -65'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:0
|Викингур (Гота)
|34'
|20.07.2022
|1' -86'
|Викингур (Гота)
|0:2
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|14.07.2022
|1' -84'
|Клифтонвилл (Белфаст)
|0:3
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|12'
|07.07.2022
|1' -71'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:1
|Клифтонвилл (Белфаст)
|65'