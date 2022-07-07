Неделько Пишчевич - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Неделько
|Фамилия
|Пишчевич
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Неделько
|Фамилия
|Пишчевич
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борац
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -122'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|4:1
(4:3)п
|Борац (Баня-Лука)
|102'
|07.07.2022
|1' -90'
|Борац (Баня-Лука)
|2:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|84'