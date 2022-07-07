Стефан Денкович - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Денкович
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Денкович
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Дечич (Тузи)
|1:2
|Динамо (Минск)
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Дечич (Тузи)
|26' 27'