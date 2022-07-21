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    Бенжамин Тейди - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Бенжамин
    Фамилия Тейди
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Динамо (Батуми) 1:1 Лех (Познань)
    21.07.2022 1' -71' Лех (Познань) 5:0 Динамо (Батуми)
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