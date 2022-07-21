Бенжамин Тейди - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Тейди
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Тейди
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|1' -71'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)