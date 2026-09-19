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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Риу Аве
Малик Селлуки
Статистика
€ 900 тыс
Малик Селлуки - статистика
Риу Аве
21 марта 2000 (26), Ницца
#19 | Нападающий
177 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
69' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
4 : 0
06.09.2026
Риу Аве
46' - 90'
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2026/2027
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риу Аве
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
69' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
4 : 0
06.09.2026
Риу Аве
46' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Риу Аве
0 : 4
28.08.2026
Спортинг
66' - 90'
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