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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Гетеборг
Нино Цугель
Статистика
€ 800 тыс
Нино Цугель - статистика
Гетеборг
25 апреля 2000 (26)
#11 | Нападающий
189 см
Словения
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Броммапойкарна
0 : 1
19.09.2026
Гетеборг
1' - 78'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Гетеборг
2 : 1
12.09.2026
Хальмстад
1' - 65'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Мьеллбю
1 : 4
07.09.2026
Гетеборг
1' - 69'
60'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
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Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Буде-Глимт
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Ницца
1 : 1
30.01.2025
Буде-Глимт
89' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Буде-Глимт
3 : 1
23.01.2025
Маккаби
82' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Буде-Глимт
2 : 1
12.12.2024
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Буде-Глимт
1 : 2
07.11.2024
Карабах
90' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Брага
1 : 2
23.10.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Юнион СЖ
0 : 0
03.10.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Был в запасе
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