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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Иван Брнич
Статистика
€ 2 млн
Иван Брнич - статистика
Истанбул Башакшехир
23 августа 2001 (25), Сплит
#77 | Нападающий
175 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 77'
9, 33'
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
63' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
74' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Интер
2 : 0
30.07.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 46'
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
22.07.2026
Интер
1' - 61'
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