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    Алмас Тюлюбай - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Алмас
    Фамилия Тюлюбай
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Темиртау
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 2001 (21 год)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Астана 2:1 Шахтер Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2022 Был в запасе Шахтер (Караганда) 1:2 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    14.05.2022 Был в запасе Шахтер (Караганда) 1:0 Ордабасы (Шымкент)
    02.05.2022 90' -90' Шахтер (Караганда) 4:1 Тобол (Костанай)
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