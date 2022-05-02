Алмас Тюлюбай - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Алмас
|Фамилия
|Тюлюбай
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Темиртау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Алмас
|Фамилия
|Тюлюбай
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Темиртау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:0
|Ордабасы (Шымкент)
|02.05.2022
|90' -90'
|Шахтер (Караганда)
|4:1
|Тобол (Костанай)