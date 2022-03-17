Чина - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Рожерио
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Рожерио
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|9
|5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|44' 45' 71'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|14.09.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Тараз (Тараз)
|05.09.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|02.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|2:3
|Актобе (Актобе)
|26.06.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Астана (Астана)
|33'
|14.05.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|27.04.2022
|1' -90'
|Тараз (Тараз)
|3:0
|Актобе (Актобе)
|16.04.2022
|1' -46'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|17.03.2022
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|06.03.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)