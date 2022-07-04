Никита Ермаков - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Ермаков
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2003 (20 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Ермаков
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|80' - 90'
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|28.02.2023
|69' - 90'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|84' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|19.02.2023
|46' - 90'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|11.02.2023
|75' - 90'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|04.07.2022
|1' -77'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)