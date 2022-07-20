Франко Феррари - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Феррари
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Феррари
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -65'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|04.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.07.2022
|1' -84'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Ботев (Пловдив)
|20.07.2022
|Был в запасе
|Ботев (Пловдив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)