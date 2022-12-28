Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Триантафиллос Пасалидис - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Триантафиллос
    Фамилия Пасалидис
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    43'
    26.02.2023 1' - 90' Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    13.02.2023 1' - 90' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 15 0 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    43'
    26.02.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    13.02.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    04.02.2023 1' -83' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    69'
    29.01.2023 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    42'
    21.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    14.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    09.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    03.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    31'
    28.12.2022 1' -74' Панатинаикос (Афины) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    22.12.2022 1' -66' ОФИ (Ираклион) 0:1 Атромитос (Перистери)
    14.11.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.11.2022 83' -90' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    05.11.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    30.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    02.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 1' -63' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    10.09.2022 1' -57' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    54'
    04.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    5' 62'
    28.08.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    20.08.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
    • Читайте нас: 
    11