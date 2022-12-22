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    Мигель Мельядо - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Мигель
    Фамилия Мельядо
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    20.02.2023 1' - 90' ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 22 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    20.02.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    13.02.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    45'
    04.02.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    21.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    14.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    9'
    09.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    55'
    03.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    72'
    28.12.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    22.12.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:1 Атромитос (Перистери)
    14.11.2022 1' -73' ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    22'
    09.11.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    05.11.2022 1' -74' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    30.10.2022 1' -78' Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2022 1' -73' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    09.10.2022 1' -72' ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 1' -46' Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    45'
    18.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    04.09.2022 1' -80' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    28.08.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    20.08.2022 1' -70' Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
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