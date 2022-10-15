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    Паоло Фернандес - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Паоло
    Фамилия Фернандес
    Команда Волос
    Состав Основной
    Родной город Сарагоса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 августа 1998 (24 года)
    Рост 167
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 13 3 4 3 0
    АЕК 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2023 63' -90' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    82'
    15.01.2023 72' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    08.01.2023 90' -90' АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    03.01.2023 1' -65' ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
    13.11.2022 1' -66' ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 1' -80' Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    55'
    05.11.2022 1' -85' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    38' 75'
    29.10.2022 1' -85' Волос (Волос) 1:5 Панатинаикос (Афины)
    57'
    22.10.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:2 Волос (Волос)
    54'
    15.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    28'
    08.10.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    35'
    02.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    54'
    11.09.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    04.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    27.08.2022 1' -90' АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    19.08.2022 1' -88' Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
    56' 65'
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