Паоло Фернандес - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Паоло
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1998 (24 года)
|Рост
|167
|Имя
|Паоло
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1998 (24 года)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|13
|3
|4
|3
|0
|АЕК
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2023
|63' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|82'
|15.01.2023
|72' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|08.01.2023
|90' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|03.01.2023
|1' -65'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|13.11.2022
|1' -66'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -80'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|55'
|05.11.2022
|1' -85'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|38' 75'
|29.10.2022
|1' -85'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|57'
|22.10.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|54'
|15.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|28'
|08.10.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|35'
|02.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|54'
|11.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|04.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|27.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|19.08.2022
|1' -88'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)
|56' 65'