Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Василий Совпель - статистика

Окжетпес
23 марта 1999 (27), Минск
#77 | Нападающий
186 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
1' - 81'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Иртыш
2 : 1
13.09.2026
Окжетпес
56' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
1' - 65'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Окжетпес
18
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
1' - 81'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Иртыш
2 : 1
13.09.2026
Окжетпес
56' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
1' - 65'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайсар
2 : 3
29.08.2026
Окжетпес
1' - 60'
57'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
0 : 2
16.08.2026
Окжетпес
1' - 60'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 1
09.08.2026
Окжетпес
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
4 : 1
02.08.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
2 : 1
25.07.2026
Окжетпес
62' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
2 : 2
28.05.2026
Актобе
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Алтай
0 : 1
22.05.2026
Окжетпес
1' - 62'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Окжетпес
1 : 0
16.05.2026
Астана
1' - 60'
45'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
0 : 0
09.05.2026
Атырау
1' - 62'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
02.05.2026
Окжетпес
1' - 84'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Окжетпес
1 : 1
25.04.2026
Кайсар
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
2 : 1
18.04.2026
Окжетпес
83' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Окжетпес
2 : 1
12.04.2026
Иртыш
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Женис
1 : 1
05.04.2026
Окжетпес
87' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
2 : 1
21.03.2026
Улытау
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
1 : 1
07.03.2026
Елимай
1' - 83'
Главные новости
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
2
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
13
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+