Гиорги Гоголашвили - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Гоголашвили
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Гоголашвили
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|15.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|29.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|27.05.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|13.05.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|08.05.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)