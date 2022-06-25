Фард Ибрахим - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Фард
|Фамилия
|Ибрахим
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Фард
|Фамилия
|Ибрахим
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|7
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -54'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|46' 54'
|24.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|20.10.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|81'
|03.09.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|21.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|13.08.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|08.07.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)