Шохрух Абдурахмонов - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Шохрух
|Фамилия
|Абдурахмонов
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1999 (24 года)
|Имя
|Шохрух
|Фамилия
|Абдурахмонов
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.07.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|17.06.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)