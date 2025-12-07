Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 550 тыс

Ромариньо - статистика

Спорт Ресифи
1 марта 1994 (32)
#11 | Нападающий
168 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спорт Ресифи
26
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Спорт Ресифи
1 : 5
16.11.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Спорт Ресифи
2 : 4
08.11.2025
Атлетико Минейро
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
3 : 0
02.11.2025
Спорт Ресифи
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
26.10.2025
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Интернасьонал
2 : 0
20.10.2025
Спорт Ресифи
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
09.10.2025
Спорт Ресифи
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
1 : 1
06.10.2025
Спорт Ресифи
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
02.10.2025
Флуминенсе
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
21.09.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
1 : 1
14.09.2025
Спорт Ресифи
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Спорт Ресифи
2 : 3
01.09.2025
Васко да Гама
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
3 : 0
26.08.2025
Спорт Ресифи
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
17.08.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
0 : 1
11.08.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
02.08.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
27.07.2025
Сантос
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
2 : 2
24.07.2025
Спорт Ресифи
82' - 90'
89, 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
20.07.2025
Ботафого
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Жувентуде
2 : 0
15.07.2025
Спорт Ресифи
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 0
01.06.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
25.05.2025
Интернасьонал
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
11.05.2025
Крузейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
2 : 1
04.05.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
17.04.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
3 : 1
13.04.2025
Спорт Ресифи
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
07.04.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.03.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Главные новости
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
2
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
12
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
31
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+