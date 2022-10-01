Алемао - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Журавски
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Журавски
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|33
|8
|5
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -78'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|39' 10' 33'
|09.11.2022
|1' -73'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|66'
|06.11.2022
|1' -84'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|1' -69'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|24.10.2022
|1' -72'
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|17.10.2022
|1' -64'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|1' -75'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.10.2022
|1' -77'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|1' -79'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|20.09.2022
|1' -77'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|28'
|10.09.2022
|1' -87'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|68'
|04.09.2022
|1' -74'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1'
|23.08.2022
|1' -81'
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.08.2022
|1' -78'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|71'
|08.08.2022
|46' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|3:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.07.2022
|1' -75'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|7'
|24.07.2022
|46' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|82'
|21.07.2022
|1' -63'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|25'
|16.07.2022
|1' -63'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|25.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Коритиба (Коритиба)
|54' 42'
|20.06.2022
|45' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|69' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.06.2022
|67' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|58' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.06.2022
|72' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|22.05.2022
|55' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|80' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -46'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.05.2022
|1' -74'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.04.2022
|46' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|54'
|18.04.2022
|77' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|90' 90'