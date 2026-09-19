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Ла Лига 2026/2027
Команды
Райо Вальекано
Алемао
Статистика
€ 4 млн
Алемао - статистика
Райо Вальекано
1 апреля 1998 (28)
#9 | Нападающий
182 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
71' - 90'
90'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
76' - 90'
90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
75' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
57' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Бразилия. Серия А 2023
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
6
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
71' - 90'
90'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
76' - 90'
90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
75' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
57' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
75' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
15.08.2026
Райо Вальекано
65' - 90'
90'
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