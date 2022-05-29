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    Игорь Тимонюк - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Игорь
    Фамилия Тимонюк
    Команда Славия-Мозырь
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия-Мозырь 15 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -90' Минск (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    14.10.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    09.09.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    45'
    03.09.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    38'
    28.08.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Витебск (Витебск)
    07.08.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    08.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    37'
    26.06.2022 82' -90' Арсенал (Дзержинск) 3:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    19.06.2022 1' -68' Славия-Мозырь (Мозырь) 4:2 Минск (Минск)
    29.05.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    22.05.2022 51' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    15.05.2022 80' -90' Ислочь (Минский район) 0:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    30.04.2022 1' -81' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    57' 81'
    23.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    09.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
    20.03.2022 54' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:3 БАТЭ (Борисов)
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