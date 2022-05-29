Игорь Тимонюк - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Тимонюк
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Тимонюк
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|15
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.10.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.09.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|45'
|03.09.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|38'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|07.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|08.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|37'
|26.06.2022
|82' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|3:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|19.06.2022
|1' -68'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|29.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.05.2022
|51' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|15.05.2022
|80' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|30.04.2022
|1' -81'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|57' 81'
|23.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|20.03.2022
|54' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)