Алексей Шалашников - статистика
#50 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Шалашников
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Шалашников
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|8
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|90'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|5'
|04.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|16.07.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|22.05.2022
|1' -84'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|44' 84'
|08.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)