Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Шалашников - статистика

    #50 | Защитник
    Имя Алексей
    Фамилия Шалашников
    Команда Неман
    Состав Основной
    Родной город Гродно
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 марта 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Неман 8 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    06.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    30.10.2022 1' -90' Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    24.10.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    90'
    15.10.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    09.10.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    18.09.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    11.09.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:1 Неман (Гродно)
    5'
    04.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    27.08.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    16.07.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    03.07.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    25.06.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    22.05.2022 1' -84' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    44' 84'
    08.05.2022 1' -90' Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    02.05.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    02.04.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
    • Читайте нас: 
    11