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    Эдуард Жевнеров - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Эдуард
    Фамилия Жевнеров
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Родной город Могилев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 9 0 0 3 0
    Слуцк 7 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Минск (Минск) 1:1 Гомель (Гомель)
    41'
    06.11.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 3:2 Минск (Минск)
    23.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    18.10.2022 1' -90' Минск (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    08.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    02.10.2022 1' -90' Минск (Минск) 0:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    18.09.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    19.08.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Минск (Минск)
    07.08.2022 1' -90' Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    15.07.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:3 Минск (Минск)
    04.07.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:0 Слуцк (Слуцк)
    29.06.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Слуцк (Слуцк)
    25.06.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:2 Витебск (Витебск)
    27.05.2022 1' -83' Слуцк (Слуцк) 2:2 Гомель (Гомель)
    76' 83'
    07.05.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:2 Слуцк (Слуцк)
    30.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    15.04.2022 1' -60' Слуцк (Слуцк) 2:4 Минск (Минск)
    02.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
    19.03.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Слуцк (Слуцк)
    16'
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