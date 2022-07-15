Эдуард Жевнеров - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Эдуард
|Фамилия
|Жевнеров
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Эдуард
|Фамилия
|Жевнеров
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|9
|0
|0
|3
|0
|Слуцк
|7
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|41'
|06.11.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|18.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|02.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.09.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|19.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|15.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|27.05.2022
|1' -83'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|76' 83'
|07.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|15.04.2022
|1' -60'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|02.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)
|16'