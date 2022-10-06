Мариньо - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1990 (32 года)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1990 (32 года)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|07.02.2023
|Был в запасе
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|25
|4
|5
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|06.11.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|80'
|03.11.2022
|1' -83'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|79' 79'
|23.10.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|11'
|16.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|09.10.2022
|1' -89'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|66'
|06.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.10.2022
|78' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|18.09.2022
|84' -86'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|86'
|12.09.2022
|1' -64'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|04.09.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|1' -68'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|1' -83'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|56' 59' 72'
|07.08.2022
|1' -66'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|31.07.2022
|1' -73'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|23'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|1' -89'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|10.07.2022
|61' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|1' -68'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|84' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|90'
|19.06.2022
|46' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|55'
|12.06.2022
|46' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|82'
|09.06.2022
|84' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2022
|1' -71'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|70'
|21.04.2022
|66' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|64' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|72'
|10.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|89'