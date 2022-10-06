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    Мариньо - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Марио
    Фамилия Сантос
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1990 (32 года)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе Аль-Ахли 2:4 Фламенго Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
    07.02.2023 Был в запасе Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 25 4 5 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -46' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    06.11.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    80'
    03.11.2022 1' -83' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    79' 79'
    23.10.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    11'
    16.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    09.10.2022 1' -89' Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    66'
    06.10.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    02.10.2022 78' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    18.09.2022 84' -86' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    86'
    12.09.2022 1' -64' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    04.09.2022 1' -46' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    29.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 1' -68' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 1' -83' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    56' 59' 72'
    07.08.2022 1' -66' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    31.07.2022 1' -73' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    23'
    24.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 1' -89' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    10.07.2022 61' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 1' -68' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 84' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    90'
    19.06.2022 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    55'
    12.06.2022 46' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    82'
    09.06.2022 84' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    05.06.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    30.05.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.05.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    14.05.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    08.05.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.04.2022 1' -71' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    70'
    21.04.2022 66' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.04.2022 64' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    72'
    10.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    89'
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