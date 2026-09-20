Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Мариньо - статистика

Витория
29 мая 1990 (36)
#7 | Нападающий
169 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
70' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
72' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
70' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 2
23.08.2026
Баия
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
2 : 0
10.08.2026
Витория
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
0 : 4
30.07.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ремо
2 : 0
27.07.2026
Витория
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
2 : 2
10.05.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
27.04.2026
Витория
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
1' - 16'
15'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
67' - 90'
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
1
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
7
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+