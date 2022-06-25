Вадим Пигас - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Пигас
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 2001 (21 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Пигас
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|18
|1
|3
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|24.10.2022
|1' -80'
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|20.10.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|68'
|27.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|61'
|21.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|06.08.2022
|57' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Ислочь (Минский район)
|08.07.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|65'
|02.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|55'
|25.06.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|9'
|18.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|27.05.2022
|62' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:2
|Днепр (Могилев)
|21.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|15.05.2022
|1' -56'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|16.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|13'
|19.03.2022
|32' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)