Денис Козловский - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Козловский
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бобруйск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Козловский
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бобруйск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|9
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -72'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|1' -79'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.10.2022
|72' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|08.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|20'
|16.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|04.09.2022
|60' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|28.08.2022
|71' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:4
|Гомель (Гомель)
|13.08.2022
|60' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Гомель (Гомель)
|07.08.2022
|59' -90'
|Гомель (Гомель)
|4:1
|Арсенал (Дзержинск)
|84'
|25.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)