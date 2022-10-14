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    Заим Диванович - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Заим
    Фамилия Диванович
    Команда Ахмат
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 декабря 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    26.02.2023 Был в запасе Уфа 1:2 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала
    11.02.2023 1' - 46' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 16 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 70' -90' Шахтер (Солигорск) 4:1 Белшина (Бобруйск)
    06.11.2022 1' -46' Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.11.2022 1' -69' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 58' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    18.10.2022 61' -90' Шахтер (Солигорск) 3:0 Арсенал (Дзержинск)
    64'
    14.10.2022 70' -90' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    08.10.2022 1' -46' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    16.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    04.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    21.08.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    29.07.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    24.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    18.07.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    25.06.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.05.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    20.05.2022 1' -90' Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    08.05.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.05.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    16.04.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
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