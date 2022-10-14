Заим Диванович - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Заим
|Фамилия
|Диванович
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 декабря 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Заим
|Фамилия
|Диванович
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 декабря 2000 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ахмат
|3:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|11.02.2023
|1' - 46'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|16
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|70' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|4:1
|Белшина (Бобруйск)
|06.11.2022
|1' -46'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|1' -69'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|58' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|18.10.2022
|61' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|3:0
|Арсенал (Дзержинск)
|64'
|14.10.2022
|70' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|21.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|29.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|24.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|20.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)