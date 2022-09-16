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    Илья Черняк - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Илья
    Фамилия Черняк
    Команда Ахмат
    Состав Основной
    Родной город Гомель
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    26.02.2023 Был в запасе Уфа 1:2 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала
    11.02.2023 46' - 90' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 16 7 4 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.11.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    14.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    08.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    16.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    23' 63' 32'
    04.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    21.08.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    29.07.2022 1' -73' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    33'
    24.07.2022 1' -71' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    18.07.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    74' 72'
    25.06.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.05.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    37'
    20.05.2022 Был в запасе Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    08.05.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.05.2022 1' -84' Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 1' -46' Шахтер (Солигорск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
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