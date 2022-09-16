Илья Черняк - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Черняк
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Черняк
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ахмат
|3:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|11.02.2023
|46' - 90'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|16
|7
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|23' 63' 32'
|04.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|21.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|29.07.2022
|1' -73'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|33'
|24.07.2022
|1' -71'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|74' 72'
|25.06.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|37'
|20.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|08.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|1' -84'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)