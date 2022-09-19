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    Педриньо - статистика

    #48 | Защитник
    Имя Педро
    Фамилия Перейра
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Родной город Сальвадор
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июля 2002 (20 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 19 0 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 70' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.11.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.11.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    26.10.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.10.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    17.10.2022 65' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    86'
    09.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.10.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    02.10.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    19.09.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    35' 90'
    11.09.2022 46' -90' Аваи (Флорианополис) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.08.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    14.08.2022 1' -88' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.08.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    46' 51'
    31.07.2022 46' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    24.07.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 72' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    16.07.2022 76' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    90'
    10.07.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    03.07.2022 73' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    25.06.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    19.06.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    16.06.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    13.06.2022 59' -90' Форталеза (Форталеза) 0:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    09.06.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.05.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    15.05.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сеара (Форталеза)
    23.04.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.04.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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