Педриньо - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|0
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|70' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.11.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|26.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|17.10.2022
|65' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|86'
|09.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|02.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|19.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|35' 90'
|11.09.2022
|46' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|14.08.2022
|1' -88'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|46' 51'
|31.07.2022
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|24.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|72' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|16.07.2022
|76' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|90'
|10.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|03.07.2022
|73' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|25.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|13.06.2022
|59' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)