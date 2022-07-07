Виктор Джуканович - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Джуканович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Джуканович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|21.07.2022
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Будучность (Подгорице)
|14.07.2022
|1' -90'
|Лапи (Подуево)
|2:2
|Будучность (Подгорице)
|07.07.2022
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:0
|Лапи (Подуево)