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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Дьер
Виктор Джуканович
Статистика
€ 2,30 млн
Виктор Джуканович - статистика
Дьер
29 января 2004 (22)
#34 | Нападающий
184 см
Черногория
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дьер
4
1/-1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
1 : 1
13.08.2026
Рига
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Рига
1 : 0
06.08.2026
Дьер
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Дьер
1 : 1
30.07.2026
Атерт Биссен
1' - 70'
50'
50'
Лига конференций, 2 раунд
Атерт Биссен
2 : 6
21.07.2026
Дьер
56' - 90'
83'
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