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    Ауро - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Ауро
    Фамилия Жуниор
    Команда Ордабасы
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1996 (27 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 7 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    23.10.2022 71' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.10.2022 1' -47' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    06.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2022 85' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    28.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    25.07.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    21.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    11.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 1' -59' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -72' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    15.06.2022 1' -46' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    21'
    12.06.2022 13' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    90'
    09.06.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    16.05.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    03.05.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    09.04.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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