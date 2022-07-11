Ауро - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Ауро
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Ауро
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|71' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.10.2022
|1' -47'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2022
|85' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|25.07.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|1' -59'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -72'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|15.06.2022
|1' -46'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|21'
|12.06.2022
|13' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|90'
|09.06.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|03.05.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)