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    Джохан Хулио - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Джохан
    Фамилия Хулио
    Команда Сантос
    Состав Основной
    Родной город Кито
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 13 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:2 Форталеза (Форталеза)
    11.11.2022 87' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    03.11.2022 85' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    26.10.2022 1' -59' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    23.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    18.10.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:2 Сантос (Сан-Паулу)
    11.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    06.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.09.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    10.09.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    06.09.2022 76' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    22.08.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    09.08.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    02.08.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    25.07.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    21.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    11.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    15.06.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    57'
    29.05.2022 1' -59' Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.05.2022 1' -71' Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Сеара (Форталеза)
    45'
    16.05.2022 1' -68' Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.05.2022 1' -69' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    03.05.2022 1' -60' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    24.04.2022 1' -46' Сантос (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    17.04.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    09.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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