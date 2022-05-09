Бруниньо - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Роберто
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Роберто
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.07.2022
|86' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|15.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|61' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2022
|1' -46'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|22.05.2022
|64' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|85' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)