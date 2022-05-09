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    Бруниньо - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Бруно
    Фамилия Роберто
    Команда Жувентуде
    Состав Основной
    Родной город Белу-Оризонти
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 апреля 2000 (22 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жувентуде 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2022 86' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    10.07.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 2:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    27.06.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    15.06.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    11.06.2022 61' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    09.06.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.06.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.05.2022 1' -46' Форталеза (Форталеза) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    22.05.2022 64' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    01.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 85' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Куяба (Куяба)
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