Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Бруниньо - статистика

Карпаты
27 апреля 2000 (26), Белу-Оризонти
#37 | Полузащитник
175 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпаты
25
8
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Карпаты
1 : 2
23.05.2026
Заря
1' - 63'
30'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Карпаты
2 : 0
17.05.2026
Верес
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Карпаты
0 : 0
02.05.2026
ЛНЗ
1' - 82'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
0 : 3
25.04.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Карпаты
2 : 0
11.04.2026
Александрия
1' - 77'
56'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Динамо К
0 : 1
04.04.2026
Карпаты
1' - 76'
73'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
4 : 0
22.03.2026
Оболонь
1' - 75'
22, 53'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава
0 : 4
13.03.2026
Карпаты
1' - 81'
30, 74'
65'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Карпаты
1 : 1
08.03.2026
Кудровка
1' - 70'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Карпаты
0 : 1
01.03.2026
Колос
65' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Шахтер
3 : 0
22.02.2026
Карпаты
60' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полесье
3 : 2
13.12.2025
Карпаты
1' - 85'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
1 : 0
05.12.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
0 : 0
29.11.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 2
22.11.2025
Харьков
1' - 90'
39'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
1 : 0
08.11.2025
Кривбасс
1' - 90'
47'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 1
03.11.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты
0 : 0
25.10.2025
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
1 : 3
19.10.2025
Эпицентр
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
0 : 2
04.10.2025
Карпаты
1' - 90'
43'
25'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
3 : 3
27.09.2025
Динамо К
1' - 90'
27'
90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Оболонь
0 : 2
22.09.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка
2 : 2
29.08.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
3 : 3
10.08.2025
Шахтер
46' - 90'
77'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
03.08.2025
Полесье
1' - 79'
78'
Главные новости
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
2
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
3
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+