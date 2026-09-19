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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Генчлербирлиги
Талиссон
Статистика
€ 700 тыс
Талиссон - статистика
Генчлербирлиги
7 мая 1998 (28)
#2 | Защитник
184 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
1' - 85'
77'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
1' - 85'
77'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
23.08.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
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