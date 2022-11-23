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    Брэндон Агилера - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Брэндон
    Фамилия Агилера
    Команда Эшторил
    Состав Основной
    Родной город Гресия
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 2003 (19 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коста-Рика 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2022 1' -46' Коста-Рика 2:4 Германия
    27.11.2022 65' -90' Япония 0:1 Коста-Рика
    23.11.2022 72' -90' Испания 7:0 Коста-Рика
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