Брэндон Агилера - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Агилера
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гресия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Агилера
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гресия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|1' -46'
|Коста-Рика
|2:4
|Германия
|27.11.2022
|65' -90'
|Япония
|0:1
|Коста-Рика
|23.11.2022
|72' -90'
|Испания
|7:0
|Коста-Рика