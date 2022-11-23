Жерсон Торрес - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Жерсон
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Эредиано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Жерсон
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Эредиано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|Был в запасе
|Коста-Рика
|2:4
|Германия
|27.11.2022
|1' -65'
|Япония
|0:1
|Коста-Рика
|23.11.2022
|Был в запасе
|Испания
|7:0
|Коста-Рика