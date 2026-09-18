Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Абзал Таубай - статистика

Улытау
18 февраля 1995 (31), Бауыржан Момышулы
#10 | Полузащитник
175 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
1' - 56'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
0 : 3
13.09.2026
Алтай
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
70' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Улытау
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
1' - 56'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
0 : 3
13.09.2026
Алтай
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
70' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
3 : 0
29.08.2026
Жетысу
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Каспий
1 : 1
08.08.2026
Улытау
68' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
0 : 2
02.08.2026
Астана
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Улытау
1 : 2
25.07.2026
Иртыш
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Иртыш
1 : 1
27.05.2026
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 0
22.05.2026
Улытау
1' - 59'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Улытау
1 : 0
16.05.2026
Каспий
1' - 86'
38'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
1 : 1
10.05.2026
Кайрат
1' - 62'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Улытау
1 : 0
03.05.2026
Елимай
1' - 90'
71'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Жетысу
2 : 0
26.04.2026
Улытау
1' - 67'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Улытау
2 : 1
19.04.2026
Тобол
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Улытау
1 : 1
05.04.2026
Актобе
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
2 : 1
21.03.2026
Улытау
69' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Улытау
1 : 0
16.03.2026
Кызыл-Жар
68' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Атырау
0 : 0
08.03.2026
Улытау
68' - 90'
Главные новости
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
1
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
3
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
23
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+