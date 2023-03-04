Алекса Аманович - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Алекса
|Фамилия
|Аманович
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Алекса
|Фамилия
|Аманович
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астана
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Шахтер (Караганда)