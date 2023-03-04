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    Алекса Аманович - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Алекса
    Фамилия Аманович
    Команда Астана
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 октября 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Астана 2:1 Шахтер Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астана 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Астана (Астана) 2:1 Шахтер (Караганда)
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