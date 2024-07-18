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Мозес Найман
Статистика
Мозес Найман - статистика
Завершил карьеру
5 ноября 2003 (22)
#44 | Полузащитник
165 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
18.07.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
08.07.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 3
04.07.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Портленд
3 : 2
30.06.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
23.06.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сиэтл
2 : 0
16.06.2024
Миннесота Юнайтед
68' - 90'
90'
США. МЛС, 24 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
09.06.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 3
22.04.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
14.04.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
07.04.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
30.03.2024
Миннесота Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.03.2024
Коламбус
71' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
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