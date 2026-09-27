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МЛС 2026
Команды
Ди Си Юнайтед
Шон Неалис
Статистика
€ 1,20 млн
Шон Неалис - статистика
Ди Си Юнайтед
13 января 1997 (29)
#13 | Защитник
193 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
86' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
90' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
86' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
90' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
30.08.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 46'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.08.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
26.07.2026
Торонто
80' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
23.07.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 4
05.04.2026
Даллас
1' - 60'
59'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Ди Си Юнайтед
89' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Чикаго Файр
1 : 2
15.03.2026
Ди Си Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
08.03.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Остин
1 : 0
01.03.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
22.02.2026
Филадельфия Юнион
90' - 90'
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