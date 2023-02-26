Шон Неалис - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Неалис
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1997 (26 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Неалис
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1997 (26 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|26.02.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)