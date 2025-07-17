Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок Либертадорес 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Межконтинентальный кубок 2024 Товарищеские матчи 2024 США. МЛС 2023 США. МЛС 2022