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    Юлиан Грессель - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Юлиан
    Фамилия Грессель
    Команда Ванкувер Уайткепс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 65' Сан-Хосе 2:1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 3 тур
    17'
    26.02.2023 1' - 76' Ванкувер Уайткепс 1:2 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 2 тур
    24'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ванкувер Уайткепс 2 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -65' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    17'
    26.02.2023 1' -76' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    24'
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