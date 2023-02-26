Юлиан Грессель - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Грессель
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Грессель
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 65'
|Сан-Хосе
|2:1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 3 тур
|17'
|26.02.2023
|1' - 76'
|Ванкувер Уайткепс
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 2 тур
|24'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ванкувер Уайткепс
|2
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -65'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|17'
|26.02.2023
|1' -76'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|24'