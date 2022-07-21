Мариуш Стефанеску - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Мариуш
|Фамилия
|Стефанеску
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|168
|Имя
|Мариуш
|Фамилия
|Стефанеску
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1998 (24 года)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)
|45' 45'