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Румыния. Лига I
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Университатя Клуж
Мариуш Стефанеску
Статистика
€ 500 тыс
Мариуш Стефанеску - статистика
Университатя Клуж
18 августа 1998 (28)
#11 | Нападающий
168 см
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Волунтари
0 : 2
20.09.2026
Университатя Клуж
64' - 90'
73'
Статистика по турнирам
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И
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Ж
К
Университатя Клуж
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Университатя Клуж
0 : 0
16.07.2026
Динамо К
1' - 46'
Лига Европы, 1 раунд
Динамо К
0 : 0
09.07.2026
Университатя Клуж
1' - 90'
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